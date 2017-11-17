Украинцы опередили сирийцев по количеству новых видов на жительство в странах ЕС

Украинцы за 2016 год получили больше всего новых видов на жительство в странах ЕС - 589 000, то есть 17,6% от общего количества.

Таковы данные европейского статистического агентства Евростат, пише Европейская правда.

Согласно данным, украинцы опередили сирийцев, которые в 2016 году получили 348 000 (10.4%) новых видов на жительство в странах ЕС.

За ними следуют граждане США (251 000 или 7,5%), Индии (198 000 или 5.9%), Китая (196 000 или 5.8%) и Марокко (101 000 или 3.0%).

Сообщается, что около половины (50,1%) всех новых разрешений на жительство, выданных странами ЕС в 2016 году, было выдано гражданам этих шести стран.

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487 тысяч украинцев, которым было предоставлено разрешение на проживание в ЕС в 2016 году, получили его на основании причин, связанных с работой.

Польша стала главным местом для ураинцев, которые получить вид на жительство (87,0% - со всех украинцев, которые получили вид на жительство в ЕС в 2016 году).

Отмечается, что в 2016 году украинцы представляли наибольшее количество граждан, получивших вид на жительство в ЕС именно для работы, далее следуют граждане Индии и США.

С другой стороны, граждане Марокко, Индии и Сирии - были наибольшими группами, которые получили вид на жительство по причинам, связанных с семьей.

В то же время, китайцы, американцы и индусы - самые большие группы граждан, которые получили вид на жительство для обучения в ЕС.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев этого года более 66 тысяч граждан Украины обратились за видами на жительство в Польше.