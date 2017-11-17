Украинцы смогут узнать, кто из чиновников интересовался их электронными данным

Граждане Украины смогут узнать, кто из чиновников, когда и с какой целью интересовался их персональными данными. Процедуру сделает возможным внедрение системы электронного взаимодействия между государственными реестрами "Трембита". Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает "Немецкая волна".

Читайте такжеВ Украине можно будет зарегистрировать брак и ребенка онлайн Проект "Трембита", созданный по эстонскому образцу, будет запущен в ближайшие месяцы. Он призван упростить и ускорить взаимодействие граждан с госорганами, а также снизить уровень бюрократии. Благодаря этой системе 98% госуслуг можно будет оформить через интернет. Например, процедура оформления социальной помощи при рождении ребенка будет занимать один день вместо десяти.

Отмечается, что подобная система работает в 60-ти странах мира. "Трембиту" внедряет консорциум из Эстонии и Украины в сотрудничестве с Государственным агентством по вопросам электронного управления. Финансовую поддержку оказал Евросоюз, а также правительства Эстонии и Швеции.

"Реализация электронной системы, к которой Украина шла долгих два года, позволит гражданам стать настоящими собственниками информации о себе", - заявила руководитель проекта EGov4Ukraine, сотрудница Академии электронного управления Эстонии Мари Педак.

Во второй половине 2017 года Эстония председательствует в Совете Евросоюза. Один из приоритетов страны заключается в том, чтобы подтолкнуть Европу к развитию цифровых технологий. Среди стран ЕС Эстония занимает первое место по уровню цифровой сферы госуслуг.