В Ялте открыли единственный в Крыму олимпийский бассейн с морской водой

В Ялте, в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист», после полной реконструкции торжественно открыли единственный в Крыму олимпийский бассейн с подогреваемой морской водой. Обновление бассейна, вобравшее в себя установку новых систем фильтрации и перелива морской воды (воду со дна Черного моря «перегоняют» вверх по системе коммуникаций на расстояние 1 км, перевод бассейна с соленой на пресную воду производится в течение 72 часов), замену внутренней отделки чаши бассейна, постройку детского бассейна, заняло около четырех месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации обновленного спортивного сооружения, многие годы служившего в том числе для проведения тренировочных сборов национальной и олимпийской сборной Украины по плаванию, имеющего отныне расширенные тренировочные возможности, приняли участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА, президент Федерации плавания Украины Олег ДЕМИН, председатель комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Павел КОСТЕНКО, 4-кратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна КЛОЧКОВА, чемпион мира, чемпион Европы, многократный обладатель кубка мира по плаванию Денис СИЛАНТЬЕВ, представители организаций, участвовавших в реконструкции бассейна и ее финансирования, спортивной общественности Крыма.

Генеральный директор гостиницы «Ялта-Интурист» Александр РАДУКАН во время церемонии открытия обновленного бассейна, в частности, отметил, что еще в проектной документации 70-х годов прошлого столетия данный бассейн значится, как олимпийский. Он поблагодарил партнеров, благодаря которым осуществлена реконструкция - АБ «Пивденный», «который продолжал финансировать проект в самые тяжелые для украинской экономики месяцы», а также генерального подрядчика группу компаний «АТМ». А.РАДУКАН выразил надежду, что бассейн станет надежным подспорьем в деле повышения качества туристического сервиса в Ялте и в целом в Крыму, и «должен здорово помочь нашим спортсменам в их подготовке».

П.КОСТЕНКО назвал открытие реконструированного бассейна «уникальным событием для Крыма», это, по его мнению, дает возможность тренироваться спортсменам в межсезонье, а гостинице принимать гостей с высоким уровнем сервиса.

С.БУБКА со своей стороны также поздравил присутствующих с «действительно большим праздником». По его словам, «это даст возможность нашим олимпийцам, нашей национальной сборной команде восстановить тренировочные сборы здесь, в этом прекрасном комплексе». Как добавил он, «нам нужны такие бассейны, это сегодня, действительно, злободневная тема, по этому, для спорта сегодня праздничное событие».

Перед присутствующими выступили также прославленные украинские спортсмены ЯКЛОЧКОВА и Д.СИЛАНТЬЕВ. Им же было предоставлено почетное право перерезать символическую ленточку.

Для участников церемонии было продемонстрировано лазерное шоу на воде.