Сегодня досрочные выборы проходят в 11 областях Украины

Сегодня в 18 населенных пунктах одиннадцати областей Украины проходят досрочные выборы сельских и поселковых председателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, в 2-х из 18-ти населенных пунктов Украины, где проходят сегодня выборы сельских и поселковых председателей, голосование началось с опозданием. По данным представителей “Единого Центра”, следящих за ходом голосования на выборах, причины такого опоздания несущественны.

В частности, в Ивано-Франковской обл., в с. Люча Косовского района, ТИК не была осведомлена с избирательным законодательством, в частности о начале голосования, и поэтому открыла избирательные участки в 8:00. По сообщению руководителя Снятинского окружного секретариата “Единого Центра” Руслана ДЕМЧУКА, председатель ТИК опиралась на “старое” избирательное законодательство, которое действовало до 2006 года, где отмечалось, что голосование продолжается с 8:00 до 20:00.

Остальные выборы проходят без нарушений. Представители “Единого Центра” следят за ходом голосования и соблюдением избирательного законодательства на всех избирательных участках.

Как известно, в 17 из 18 населенных пунктов, где сегодня проходят досрочные местные выборы, “Единый Центр” представил своих кандидатов.