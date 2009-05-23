Житель Керчи незаконно эксплуатировал нефтегазовую скважину

Сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную разработку нефтегазовой скважины в Ленинском районе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Крыму, в феврале-мае 47-летний житель Керчи на арендованных 4 гектарах земли осуществлял добычу природного газа и нефти «из законсервированной скважины», принадлежащей ГП «Крымгеология».

У нелегального нефтегазодобытчика отсутствовало спецразрешение на пользование недрами.

«Добыча полезных ископаемых велась без соблюдения техники безопасности с помощью самодельного механического приспособления, которое разделяло добываемые газ и нефть, поступающие в скважину по подземным трещинам из акватории Керченского пролива», - говорится в сообщении.

Природный газ использовался для отопления теплиц, жилых и хозяйственных помещений, а нефть реализовывалась местным жителям по цене 1,5 грн. за литр для отопления домов.

Согласно составленному протоколу, сотрудники налоговой милиции изъяли приспособление для добычи нефти и газа, распределители газа, 3 тонны пластовой жидкости и другие товарно-материальные ценности на сумму более 50 тыс. грн.

Материалы по данному факту будут переданы в суд.