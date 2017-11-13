"На седьмом небе от счастья": 62-летний "Мистер Бин" станет отцом в третий раз

Недавно стало известно, что знаменитый актер Роуэн Аткинсон, который стал популярным на весь мир благодаря роли харизматичного и забавного «Мистера Бина», в скором времени станет отцом в третий раз.

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Вот уже через пару недель у американского знаменитого актера будет пополнение в семье. Источники из близкого окружения пары отметили, что они очень счастливы и уже не могут дождаться самого важного дня! 33-летняя супруга Аткинсона Луиза Форд подарит скоро своему возлюбленному их первого общего ребенка.

К слову, что у актера уже есть двое детей - 23-летний сын Бен и 21-летняя дочь Лили от первого брака с Санестрой Састри, на которой мужчина был женат на протяжении 24 лет, пишет журнал "Лиза".

К сожалению, на данный момент пока что нет никаких подробностей о будущем малыше. Инсайдеры сообщают, что пара вовсю готовится к прибавлению в семействе: «Роуэн и Луиза находятся на седьмом небе от счастья и не могут дождаться появления малыша. Это очень счастливое время для них обоих».