Адвокат подал апелляцию на меру пресечения Дронову

Защитник водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, второго подозреваемого в ДТП на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова, обжалует определение Киевского райсуда об избрании меры пресечения.

Апелляционную жалобу адвокат Дронова Сергей Перепелица подал сегодня, подтвердил он «МедиаПорту».

«Считаю, что определение следственного судьи Киевского районного суда г. Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным», — говорится, в частности, в апелляционной жалобе.

По мнению защитника, решение следственного судьи нарушает права и свободы человека, гарантированные Конституцией, Уголовным процессуальным кодексом, Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод.

8 ноября Киевский райсуд Харькова взял Геннадия Дронова под стражу на 42 дня (в пределах досудебного следствия) без возможности внесения залога. Защита просила суд избрать Дронову не связанную с ограничением свободы меру пресечения.