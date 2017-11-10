Порошенко присвоил почетные звания двум жителям Житомирщины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетные звания 2 жителям Житомирщины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, "по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства двум жителям Житомирщины Петр Порошенко присвоил почетные звания". Соответствующий указ №355/2017 президент Украины подписал 8 ноября.

"За значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство постановляю присвоить почетные звания:

«Заслуженный артист Украины» – Зайченко Александру Сергеевичу - художественному руководителю группы «Кредо», г. Житомир;

«Заслуженный работник культуры Украины» – Белявской Елене Доминиковне - заместителю директора отделения школы искусств города Новограда-Волынского, Житомирская область",- говорится в сообщении.

Напомним, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства в Украине ежегодно отмечается 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка.