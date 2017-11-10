С начала года более тысячи жителей Житомирщины подписали контракт с ВСУ

С начала этого года более тысячи жителей Житомирщины подписали контракт с Вооруженными Силами Украины. Об этом УНИАН сообщили в секторе мобилизационной работы аппарата Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, “с начала этого года 1 тыс. 48 жителей области подписали контракт с Вооруженными Силами Украины”. Льготы военнослужащим-контрактникам регламентируются Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (от 21.12.91 № 2011-XII -УНИАН).

Так, во время прохождения военной службы по контракту военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава имеют право на получение жилья за счет государства, вещевое и медицинское обеспечение.

Заработная плата военнослужащего-контрактника - от 7 тыс. грн. Подробнее с требованиями к принятию на военную службу по контракту можно ознакомиться на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.