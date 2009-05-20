УНП требует проверить Киевское метро

Украинская народная партия призывает Контрольно-ревизионное управление проверить хозяйственную деятельность КП "Киевский метрополитен". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

Как отметил председатель Киевской управы Украинской народной партии Владимир ШОВКОШИТНЫЙ, «еще год назад, аргументируя необходимость повышения тарифов на перевозку в метрополитене, его руководство заявляло, что дополнительные доходы смогут качественно улучшить работу метро, в частности пойдут на реконструкцию оборудования и поездов».

«Если посчитать, что за сутки Киевский метрополитен перевозит в среднем 1,6 млн. человек, а за месяц - 28 млн., то с прошлого года метрополитен зарабатывает в месяц в среднем на 33,6 млн. грн. больше, чем раньше, а, следовательно, имел бы необходимые средства для модернизации перевозок», – так политик прокомментировал пресс-релиз КП «Киевский метрополитен», в котором выражается обеспокоенность отсутствием достаточного финансирования отрасли.

По мнению В.ШОВКОШИТНОГО, такая ситуация свидетельствует о „неэффективном управлении средствами, или их сознательную трату”. «Скажем, стоимость одного поезда колеблется в пределах 21 млн. грн., то есть ежемесячно за счет повышения оплаты проезда, которое было проведено в прошлом году, можно было бы покупать поезд», – отметил политик. Представитель УНП подчеркнул, что „речь идет о стоимости опытного образца”. «Серийное же производство еще больше удешевляет стоимость новых вагонов», – констатировал В.ШОВКОШИТНЫЙ.

По словам политика, надо немедленно, чтобы КРУ проверило хозяйственную деятельность метрополитена. «Такая проверка должна включать проверку того, как реализуются средства от рекламы, куда идут расходы, насколько отвечает укомплектованность штата выполняемым работам», – отметил он. Только тогда, по словам представителя УНП, „можно делать какие-то выводы”. «В противном случае имеем очередную попытку нагнетания ситуации, очевидно, с целью очередного повышения цен без надлежащего обоснования», – отметил политик.

Как сообщал УНИАН, 19 мая с.г. Киевский метрополитен заявил об ухудшении состояния своего хозяйства из-за недостаточного финансирования.

Как сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен», в связи с недостаточным финансированием метрополитена сложилось крайне неудовлетворительное положение с полнотой и своевременностью выполнения необходимых ремонтов и замены оборудования, предусмотренных нормативными документами. Недостаток финансов приводит к ухудшению состояния путей, тоннелей, подвижного состава, эскалаторов, систем энергопитания, связи, сигнализации, электромеханического хозяйства. Не выполняется план пополнения и обновления парка подвижного состава.