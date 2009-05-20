В Киеве задержали вора в законе «Матевича»

Сотрудники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины совместно с российскими коллегами задержали в центре Киеве “вора в законе” Роина УГЛАВУ, 1963 года рождения, подозреваемого в торговле наркотиками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, Р.УГЛАВА, известный в криминальной среде по прозвищу "Матевич", был задержан в Киеве на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. У него был обнаружен пакет с двумя граммами вещества, похожего на кокаин. Сейчас проводится экспертиза, и если она подтвердит, что это – наркотическое вещество, то «вору в законе» будет грозить заключение, минимум, на один год.

Р.УГЛАВА был задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины (сроком на трое суток до избрания судом меры пресечения).

Накануне Р.УГЛАВА был депортирован из РФ за нарушение паспортного режима.

По данным оперативников, "Матевич" принадлежит к известному кутаисскому клану «воров в законе». Он родился в районе Гори (Грузия), впрочем имеет регистрацию в Горловке (Донецкая обл.).

К задержанному «вору в законе» отечественные правоохранители имеют ряд вопросов относительно попытки создания контрабандного канала синтетических наркотиков из Российской Федерации транзитом через Украину в страны Западной Европы.

Завтра Шевченковский районный суд столицы будет рассматривать вопрос относительно избрания меры пресечения для Р.УГЛАВЫ.