Пьяный священник устроил аварию и пытался скрыться с бутылкой водки

На Ривенщине священник устроил ДТП на трассе Киев-Чоп. Очевидцы сообщают, что святой отец подрезал один из автомобилей.

Как говорится в сюжете ТСН, после этого произошло столкновение еще с двумя машинами - двое людей пострадали.

Сразу после аварии поп, отмечают очевидцы, пытался убежать с бутылкой водки. Когда его задержали правоохранители, и провели тест на содержание алкоголя, результат показал больше 3 промилле.