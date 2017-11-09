Пьяный священник устроил аварию и пытался скрыться с бутылкой водки
10:58, 09 ноября 2017Общество
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Священник подрезал один из автомобилей на трассе Киев-Чоп и спровоцировал аварию.
Священник пытался скрыться с места ДТП / скриншот
На Ривенщине священник устроил ДТП на трассе Киев-Чоп. Очевидцы сообщают, что святой отец подрезал один из автомобилей.
Как говорится в сюжете ТСН, после этого произошло столкновение еще с двумя машинами - двое людей пострадали.
Сразу после аварии поп, отмечают очевидцы, пытался убежать с бутылкой водки. Когда его задержали правоохранители, и провели тест на содержание алкоголя, результат показал больше 3 промилле.
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