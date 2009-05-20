В симферопольском СИЗО убили депутата

Правоохранители расследуют совершенное в следственном изоляторе Симферополя убийство задержанного – депутата Железнодорожного районного совета города Алексея Исаева, известного в криминальных кругах под кличкой «Штирлиц».

А.Исаев был избран в райсовет по спискам Блока Наталии Витренко.

Как сообщила в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА, А.Исаев был убит 16 мая. В тот же день милиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 115 («умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Подробности происшествия в Главном управлении МВД Украины в Крыму не сообщают. Начальник милиции автономии Николай ИЛЬИЧЕВ сегодня, общаясь с журналистами, сослался на следственную тайну. Между тем он отметил, что А.Исаев погиб после «внезапно возникшей ссоры в камере».

Руководитель пресс-службы милиции Крыма Александр ДОМБРОВСКИЙ сообщил УНИАН, что у правоохранителей «были различные претензии» к А.Исаеву. «И по поводу хранения оружия, и якобы попытки похищения ребенка у бывшей жены», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Департамент по связям с общественностью МВД Украины весной 2008 года сообщал о задержании в Севастополе участника организованной преступной группировки «Сейлем», который является депутатом Железнодорожного райсовета Симферополя. Отмечалось, что мужчина приехал к бывшей жене. У депутата изъяли обрез винтовки иностранного производства. Ранее он привлекался к ответственности за двойное убийство граждан Грузии, совершенное в 1995 году в Симферополе. Благодаря связям в органах власти, он фактически не понес наказания.