Контрабандисты обстреляли сотрудников СБУ

В Харьковской области контрабандисты, перевозившие товары стоимостью свыше 3 млн. долларов, во время задержания оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия в отношении сотрудников спецподразделения СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«При задержании контрабандисты стреляли по оперативному автомобилю сотрудников СБУ», - сказала она.

М.ОСТАПЕНКО рассказала, что в результате специальной операции работники спецслужбы пресекли деятельность международной организованной преступной группировки, которая контролировала функционирование стабильных каналов незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров широкого потребления. С целью ликвидации ОПГ и выявления его разветвленных влиятельных коррупционных связей, в том числе и в правоохранительных органах, была создана специальная межрегиональная группа из числа сотрудников спецслужбы. По имеющейся информации, правонарушители, несмотря на того, что большие партии товара были подготовлены и накоплены возле границы, не осмеливались к перевозке на протяжении нескольких месяцев. По данным СБУ, только заручившись определенными гарантиями отдельных коррумпированных должностных лиц в Украине и за рубежом, контрабандисты совершили попытку переправить груз. Впрочем, в ходе спецоперации 15 мая вблизи государственной границы Украины были задержаны 9 крупногабаритных грузовиков, в которых была одежда, обувь, ткани китайского производства. Как отметила М.ОСТАПЕНКО, водители грузовиков большинство из которых были привлечены организаторами контрабандного канала только для одной перевозки, пытались скрыться с места преступления, оказав сопротивление стражам порядка. Кроме того, в дальнейшем оперативная группа СБУ обнаружила складское помещение, которое использовалось членами группировки как перевалочная база товаров, завезенных из морского порта Одессы для их дальнейшей незаконной переправки на границе. Во время обысков на конспиративной квартире контрабандистов было изъято нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие, наркотики и значительные суммы валюты.

Установлено, что семеро членов группировки уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за контрабанду и другие преступления. Кроме того, в противоправных сделках контрабандистов были задействованы 18 грузовиков, а также ими использовался автомобиль радиоэлектронного наблюдения для контроля за разговорами стражей порядка. Также после прохождения автомобилей с контрабандным грузом через линию границы два трактора вспахивали почву для уничтожения доказательств преступления.