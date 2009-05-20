В Одессе закрыли публичный дом, который организовала киевлянка

Сотрудники милиции задержали троих девушек и водителя-охранника массажного салона, которые оказались причастными к оказанию сексуальных услуг. Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в области.

Правоохранители установили, что публичный дом, действовавший под видом массажного салона, открыла в одном из домов по Воронцовскому переулку жительница Киева. 22-летняя хозяйка салона, открытого без лицензии, рекламировала свой бизнес через интернет, обещая мужчинам «провести незабываемый досуг в кругу молодых и привлекательных девушек и получить массу удовольствия».

Такса за услуги жриц любви, которых набирали из числа жительниц других областей Украины, составляла 250-400 грн. в час, однако они за оказываемые «интимные услуги» фактически получали по 50 грн. с каждого клиента. Остальные деньги забирал охранник, который, по сведениям милиции, следил, чтобы девушки не покидали квартиру без его ведома, передавал деньги хозяйке, а также вел учет количества клиентов и поступление оплаты за услуги.

Приморским РОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 303 Уголовного кодекса Украины (занятие проституцией, а также вовлечение и принуждение к ней).