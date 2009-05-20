Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,54 грн./долл., продают – по 7,64 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 19 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,45-7,60 грн./долл., по продаже – 7,57-7,70 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,16 грн./евро, продают – по 10,44 грн./евро, курсы немного повысились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,00-10,30 грн./евро, по продаже – в пределах 10,31-10,57 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1,5%, по сравнению с 19 мая, и составляет в среднем 0,2220 грн./рубль, продажи – незначительно повысился - до 0,2420 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,18-0,236 грн./рубль, по продаже – 0,235-0,25 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,56 грн./долл., продают – по 7,64 грн./долл. (курс немного повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,20 грн./евро, продажи – 10,40 грн./евро, курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,6%, по сравнению с 19 мая, и составляет в среднем 0,2210 грн./рубль, продажи – немного понизился – до 0,2439 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,40/7,60 грн., евро – 10,00/10,40 грн., рубль – 0,19/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,45/7,75 грн., евро – 10,00/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,48/7,62 грн., евро – 10,20/10,37 грн., рубль – 0,23/0,24 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 20 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6208, к евро – 10,373433, к российскому рублю – 0,23852.