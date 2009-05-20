Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, какие проблемные банки выдают кредиты на покупку реализуемого ими залогового имущества

Укрпромбанк

Клиентам, желающим приобрести залоговое имущество в кредит, банк готов выдать ссуду под 20% годовых в иностранной валюте или под 30% в гривне как по автокредитам, так и по ипотеке.

Сотрудники Укрпромбанка объяснили, что новый заемщик переоформляет на себя кредит собственника залогового имущества, который попал в сложную финансовую ситуацию и хочет реализовать свой залог. При этом банк за переоформление кредита не берет комиссию. Новый хозяин имущества обязан будет оплатить нотариальные услуги по переоформлению договора залога.

«Национальный кредит»

В банке пока не было практики выдачи кредитов на приобретение залогов. Правда, если возникнет необходимость, переоформить кредит с неплательщика на платежеспособного клиента в банке готовы. «Теоретически все возможно. Если один заемщик неплатежеспособный, а другой потенциальный заемщик хочет приобрести его залог и платить дальше по кредиту, то банку такой вариант выгоден», — сообщили в кредитном отделе «Национального кредита».

Под какую процентную ставку банк переоформит новый кредитный договор, в финучреждении не уточнили. На официальном сайте размещены такие процентные ставки: 16-18% годовых в гривне и 12-13% в валюте.

Захидинкомбанк

«Срочно продаются участки. Торг, кредит, выгодные условия», — говорится на сайте финучреждения. Покупку трех участков банк готов прокредитовать: один — в городе Луцке и два — в Луцком районе. «Кредиты под эти участки мы выдаем под 15% годовых в валюте», — сообщили в банке.

Выставлены на реализацию также 14 земельных участков в Киево-Святошинском районе общей площадью более 28 гектаров и стоимостью около 21 миллиона долларов. Однако на покупку этих участков банк кредитов не выдает.

«Надра»

Самый большой список залогового имущества, выставленного на продажу, среди проблемных финучреждений у банка «Надра». Приобрести автомобиль, квартиру, дом или земельный участок можно как за свои деньги, так и частично за средства банка. В финучреждении могут продать залоговое имущество за счет средств, которые находятся на депозите в банке. «Если стоимость выбранного вами залога больше остатка на депозитном счете, вы можете внести недостающую сумму наличными или переоформить на себя кредит заемщика, продающего залог», — говорится на сайте.

При этом банк готов выдать кредит не более чем на 20% от остатка задолженности заемщика, который продает залог. Максимальный срок кредитования — 15 лет. Ссуда номинирована в валюте, в которой был выдан первоначальный кредит. Процентную ставку по займу в банке обещают оставить на прежнем уровне. «При покупке автомобиля переоформление кредита заемщика не осуществляется», — сообщили в банке.

«Киев»

«На данный момент мы кредитов не выдаем», — заявили в департаменте кредитования банка «Киев». Залоговое имущество, которое банк выставил на продажу, а это автомобили, квартиры, земельные участки и даже банкоматы и POS-терминалы, можно приобрести только за наличные деньги либо через взаимозачет депозита, который размещен в банке.

Трансбанк

На реализацию банк выставил пять объектов недвижимости в Киеве по ул. Михайловской, 18, и ул. Малоподвальной, 13, общей стоимостью 15,5 миллиона гривен. Однако банк не выдает кредит на их покупку. «Нас интересуют только «живые» деньги», — сообщили в отделе по реализации имущества Трансбанка.

Банки «БИГ Энергия», БРР, Одесса-Банк, банк «Причерноморье», Родовид Банк, «Арма», «Днистер», «Национальный стандарт» и «Европейский» кредитов на покупку залогового имущества не выдают.