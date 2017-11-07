Порошенко утвердил основные принципы кибербезопасности Украины

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины», принятый Верховной Радой Украины 5 октября.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, закон создает основы национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений вместе с организационно-административными и технико-технологическими мерами государственного и частного секторов и гражданского общества.

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Законом определены правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основные принципы координации их деятельности, а также базовые термины в сфере кибербезопасности.

Документ также определяет основные объекты киберзащиты, которые в совокупности составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения кибербезопасности и национальной системы кибербезопасности. Согласно закону, президент Украины координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемый им Совет нацбезопасности и обороны Украины.

«Принятие этого закона позволяет внедрить комплексный подход под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом, и создает условия для обеспечения киберзащиты критически важных инфраструктурных объектов Украины», - отмечают у президента.

Законодательный акт, в котором был учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза, разработан во исполнение требований Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной указом президента Украины от 15.03.2016 № 96 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года "О Стратегии кибербезопасности Украины".

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись самой большой хакерской атаке с использованием вируса, который блокирует работу компьютерных систем на операционной системе Windows.

По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифровал данные на компьютере и требовал выкуп.

24 октября СБУ блокировала новые случаи поражения компьютеров отечественного сегмента сети интернет вредоносным программным обеспечением. Доставка вируса происходила с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, который ассоциировался со службой технической поддержки компании Microsoft.

DDE-атаке с помощью вируса-шифровальщика Locky подверглись объекты инфраструктуры Украины, среди которых аэропорт "Одесса" и киевский метрополитен. В связи с угрозой кибератаки длительное время не работал сайт Министерства инфраструктуры.