Российская авиация возобновит тренировки на полигоне в Крыму

В ближайшее время российские военные летчики возобновят тренировки на комплексе палубной авиации «НИТКА» в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ вчера в ходе пребывания с официальным визитом в Минске.

Ю.ЕХАНУРОВ напомнил, что на протяжении нескольких последних лет из-за невозможности достичь соответствующую договоренность между Министерствами обороны Украины и России российские военные летчики не имели возможности проводить учебные тренировки на комплексе палубной авиации «НИТКА», который находится в Крыму и после распада Советского Союза остался в собственности Украины.

«Несколько лет Россия не проводила такие учения, однако сейчас нет причин, чтобы их не проводить», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, уточнив, что на высоком уровне все вопросы по этому поводу этого сняты и сейчас ведутся технические уточнения даты начала таких тренировок.

Как подчеркнул министр обороны Украины, согласно заключенному договору, за аренду этого тренировочного комплекса Россия будет платить Украине “соответствующие средства”.

***«НИТКА» (Научно-испытательный тренажёр корабельной авиации) – уникальный и единственный тренировочный комплекс на территории СНГ, который полностью имитирует условия взлета и посадки палубной авиации авианосцем.