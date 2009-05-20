Мировые цены на нефть повысились

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 19 мая на ведущих нефтяных биржах повысились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 58,92 (+0,45) долл./барр. (с поставкой в июле);

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 59,65 (+0,62) долл./барр. (с поставкой в июне).