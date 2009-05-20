Cуд Берлина вынесет решение по иску Луценко к газете “Бильд”

В эту пятницу, 22 мая, Федеральный суд Берлина должен вынести решение по иску сына министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКА Александра к газете «Бильд», в котором он требует опровержения информации о якобы пребывании в аэропорту в составе украинской делегации в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины.

Собеседник агентства заметил, что 19 мая в немецком суде состоялось первое заседание по рассмотрению искового заявления А.ЛУЦЕНКО, которое проходило в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, 5 мая немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми, но он подает в отставку с должности министра внутренних дел Украины, чтобы не дестабилизировать ситуацию в МВД.

Сын министра решил судиться с немецким изданием "Бильд" за публикацию неправдивых фактов.