Врачи боролись за его жизнь два года: в Чернигове попрощались с бойцом АТО

В Чернигове сегодня простились с бойцом Игорем Пащенко, который умер в результате полученных в АТО ранений. Как передает корреспондент УНИАН, прощание с бойцом состоялось в Екатерининской церкви, где присутствовали родные, представители власти и общественности, побратимы и волонтеры.

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Житель Чернигова Пащенко, 1974 года рождения, проходил службу в 80-й аэромобильной бригаде ВЗ720. Умер 4 ноября от тяжелых ранений, полученных в 2014 году возле поселка Опытное Донецкой области во время антитеррористической операции. После боев мать обнаружила сына без документов в харьковском госпитале, два года с врачами боролась за его жизнь.

В Чернигове сегодня объявлен День траура. В знак скорби по погибшему на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города приспущены Флаги Украины с черной лентой.

Кроме того, на территории города будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий и запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в учреждениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте, уличного вещания.