В Харькове планируют создать центр помощи участникам АТО

На Гимназической набережной, 22 планируют открыть городской центр помощи участникам АТО и членам их семей. Об этом сообщили представители городского совета на конференции Ассоциации ветеранов АТО и патриотов Украины города Харькова, в пятницу, 3 ноября, пишет KHARKIV Today.

Участники конференции обсудили план дальнейшей работы ассоциации и, в частности, создание реабилитационного центра для харьковчан-ветеранов АТО. Центр планируют открыть до конца года, помещение для него предоставил городской совет. В здании предстоит сделать ремонт и оборудовать его необходимой техникой и мебелью.

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В реабилитационном центре будут работать реабилитолог, психолог, юрист, будет вестись статистика трудоустройства.

«Будем помогать демобилизованным бойцам пройти курсы повышения квалификации, социализации, устройства на работу. Очень большая безработица среди участников АТО, им нужно помочь пройти социализацию. Вопрос не в службах, многие службы хорошо работают, но побратим больше верит побратиму, и быстрее проходит адаптация ветеранов. Мы знаем, какие у кого проблемы со здоровьем, куда человек может устроиться, как помочь инвалидам, которые не могут прожить на одну соцпомощь», — отметил председатель Городской ассоциации ветеранов АТО Денис Семенюк.

По его словам, сейчас в Харькове проживают около 4,5 тысячи демобилизованных бойцов, которым нужна поддержка.