Ушел из жизни режиссер и оператор Костроменко, 60 лет проработавший на Одесской киностудии

В Одессе сегодня умер известный режиссер Вадим Костроменко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской киностудии.

«На 84-м году ушел из жизни украинский режиссер-постановщик, оператор, сценарист, писатель, Заслуженный деятель искусств Украины, директор Музея кино Вадим Костроменко», - сообщили на киностудии.

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Отмечается, что на Одесской киностудии Костроменко трудился 60 лет. Как оператор снял 13 художественных лент, в том числе с Марленом Хуциевым работал над легендарным фильмом «Весна на Заречной улице».

Наиболее известными режиссерскими работами его стали художественный фильм «Квартет Гварнери» (1978 г.), телевизионный фильм «Секретный фарватер» (1986 г.), Костроменко также работал с Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко, Петром Тодоровским, Николаем Рибниковим, Натальей Фатеевой и др..

Прощание с Костроменком состоится в пятницу, 3 ноября в 11:00 на Одесской киностудии.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, за решеткой написал пять сценариев.