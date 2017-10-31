В Украине в лотерею "Мегалот" сорван Мегаприз на сумму 5 500 000 гривень

Как сообщает оператор государственных лотерей «М.С.Л.», в тираже «Мегалот» №1687 от 28 октября 2017 года были выиграны 5 500 000 гривень! Выигрышная ставка была сделана во Львове на фирменном столе «М.С.Л.» по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 225. Ставку сделали 27 октября, а стоила она 50 гривень.

«М.С.Л.» искренне поздравляет победителя и приглашает в ближайшее официальное представительство для оформления приза. Компания также предлагает приобщиться к закрытому привилегированному «Клубу миллионеров «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной VIP-программе «Два дня из жизни миллионера», что позволит ощутить все преимущества роскошной жизни. Например, Евгений Зеленский, который 18 февраля выиграл Мегаприз размером в 6 150 000 гривень, принял участие в этой эксклюзивной программе и вместе с женой провел незабываемый уик-энд в столице. 25-26 марта они посетили загородный спортивно-стрелковый клуб с развлечениями для настоящих мужчин, приняли активное участие в съемках любимой лотереи и поужинали с очаровательной ведущей «Мегалот». Дополнили отдых профессиональные фотосессии, престижные рестораны, отель в центре Киева. И это далеко не весь перечень!

Напомним, что 22 апреля в тираже «Мегалот» №1633 был выигран крупнейший лотерейный джекпот в Украине в 2017 году: тогда счастливчик из Днепра сорвал сумму в 13 450 000 гривень! Невероятно также то, что в следующем тираже №1634 в Виннице также был выигран джекпот в размере 5 000 000 гривень. Таким образом, впервые в истории лотереи «Мегалот» в течение пяти дней было сорвано два Мега джекпоты на общую сумму 18 450 000 гривень.

Напомним, что розыгрыши государственной лотереи «Мегалот» транслируются с 23:20 по 23:30 на Первом Национальном (UA:Первый) по средам и субботам.