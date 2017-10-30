Из украинских музеев ценные экспонаты похищают грузовиками (видео)

Украина стала ресурсом для нелегальных торговцев сокровищами. Устаревшая система описания исторических драгоценностей, халатность в проведении их аудита, слабая система защиты - и еще длинный перечень бед целой системы манит охотников за сокровищами. Кроме этого, государство не обеспечивает музее надлежащей охраной.