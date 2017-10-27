Угроза жизни женщины, пострадавшей при покушении на нардепа Мосийчука, не миновала

Надежду Тарасенко из реанимации перевели в палату. После взрыва она была в сознании, и даже говорила с родными по телефону. Врачи кареты скорой сначала подумали, что у нее только незначительные царапины, говорится в сюжете ТСН. Однако позже оказалось, что череп женщины пробил металлический шарик, которыми была набита взрывчатка.

Читайте также"Изъяли из мозга металлический шарик": стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при покушении на МосийчукаКаждый вечер Надежда Тарасенко шла домой с работы одной дорогой, по привычке зашла в магазин купить сладости для внучки. Женщине не хватило дойти домой несколько метров.

Ирина ждала маму дома. Женщина работала продавцом и никогда домой не опаздывала. Поэтому когда в привычное время мама не пришла домой, Ирина позвонила маме.

На первый взгляд женщина словно была поцарапана осколками, но в скорой, по дороге в больницу, у нее начало отекать лицо и ухудшаться речь. Тогда стало понятно, что один из шариков попал в голову. Ее сразу прооперировали. Сейчас состояние женщины стабильное, но угроза жизни не миновала.

Нейрохирург Руслан Скляр дает обнадеживающий прогноз, но отмечает, что это травма мозга, которая может аукнуться такими последствиями, как головная боль и вплоть до судорог.

Что будет дальше родственники Надежды не знают, но отмечают, что по той дороге, где прогремел взрыв, ходят ежедневно.