Половина уволенных полицейских возобновились через суды - Князев

Половина уволенных полицейских, которые не прошли переаттестацию, возобновились на своих должностях через суды.

Об этом сегодня во Львове заявил председатель Национальной полиции Украины во время расширенного совещания с руководителями подразделений главных управлений из всех областей Украины, передает ZIK.

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В частности, по его словам, из 5 тыс. освобожденных возобновилось 2,5 тыс. Также глава Нацполиции сообщил, что прокуратура открыла 126 производств о получении взяток полицейскими, 16 из которых осуждены.

Кроме того, было составлено 283 протокола в отношении работников полиции о вождении в нетрезвом состоянии: 184 с таких полицейских было уволено, однако 25 из них смогли восстановиться через суды.

Как сообщал УНИАН, по словам Князева, наиболее спокойная криминогенная ситуация наблюдается на западе Украины.