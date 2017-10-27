Половина уволенных полицейских возобновились через суды - Князев
В частности, по словам Князева, из 5 тысяч уволенных возобновилось 2,5 тысячи.
Половина уволенных полицейских, которые не прошли переаттестацию, возобновились на своих должностях через суды.
Об этом сегодня во Львове заявил председатель Национальной полиции Украины во время расширенного совещания с руководителями подразделений главных управлений из всех областей Украины, передает ZIK.
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В частности, по его словам, из 5 тыс. освобожденных возобновилось 2,5 тыс. Также глава Нацполиции сообщил, что прокуратура открыла 126 производств о получении взяток полицейскими, 16 из которых осуждены.
Кроме того, было составлено 283 протокола в отношении работников полиции о вождении в нетрезвом состоянии: 184 с таких полицейских было уволено, однако 25 из них смогли восстановиться через суды.
Как сообщал УНИАН, по словам Князева, наиболее спокойная криминогенная ситуация наблюдается на западе Украины.