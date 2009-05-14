Летом рестораны перейдут на дешевые продукты и наплюют на лицензии?

Летних кафе и ресторанов в Украине в этом году будет меньше, чем в прошлом, пишет еженедельник «Комментарии».

В частности, по оценкам коммерческого директора ООО «Альтера Групп» Игоря БОРОВСКОГО, их количество уменьшится на 30%.

Открывать и содержать летние площадки стало значительно дороже, тогда как доходы от них из-за оттока клиентов прогнозируются ниже, чем в прошлом году.

По прогнозам аналитиков, падение прибыльности кафе и ресторанов на свежем воздухе в этом сезоне составит, по сравнению с прошлогодними показателями, 10-15%.

Среди основных факторов повышения себестоимости услуг летних площадок - подорожание импорта, повышение коммунальных тарифов и стоимости получения разрешений от местной власти. (Например, в Киеве стоимость разрешения на месяц работы открытой площадки выросла в десять раз, по сравнению с прошлым летом, и составляет около 4000 грн. Сумма инвестиций в открытие «летней террасы», учитывая прокладку всех коммунальных сетей, может достигать 500–600 тыс. грн. Оборот летних площадок в Киеве в среднем составит от, приблизительно, 700–1000 грн./день для небольшого кафе средней ценовой категории до почти 4000–5000 грн./день для дорогого ресторана).

Чтобы привлечь посетителей, рестораторы собираются перейти на более дешевые ассортименты для меню, избирая отечественные алкогольные напитки и продукты.

Кроме того, по прогнозам экспертов, нынешним летом значительно увеличится количество открытых площадок, которые будут работать без документов. Таким образом рестораторы попытаются сэкономить на приобретении лицензий.

В столице, по мнению директора компании «Ресторанный консалтинг» Ольги НАСОНОВОЙ, нелегально будет работать около 50% сезонных точек общественного питания, а в регионах этот показатель достигнет 70-80%.

В целом же, резюмируют «Комментарии», около 10-15% рестораторов летний спад продаж не переживут.