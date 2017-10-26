В Житомире 4-6 ноября пройдет Международная Хореографическая Ассамблея

В Житомире 4-6 ноября состоится Международная Хореографическая Ассамблея имени Натальи Скорульської – известной артистки балета и землячки житомирян.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Ассамблее примут участие танцоры из 5 стран мира. Также одним из гостей Ассамблеи станет суперфиналистка телепроекта «Танцуют все - 4» Тисато Кикава.

Как сообщила организатор конкурса Инна Бурдейная, торжественное открытие состоится 4 ноября в Житомирской областной филармонии имени Рихтера.

На протяжении 5 ноября в Житомирском облмуздрамтеатре имени Кочерги пройдет сам конкурс, мастер-классы от ведущих хореографов Украины и мира, хореографический форум для руководителей коллективов.

Гала-концерт Ассамблеи состоится 6 ноября.

«В этом году в конкурсе примут участие танцоры из 5 стран мира – Грузии, Болгарии, Республики Беларусь, Польши и 7 областей Украины. Около 500 участников будут соревноваться в балетном искусстве, танцы «Модерн» и детском танце. А в Международном фольклорном фестивале, который состоится 6 ноября, продемонстрируют свою культуру и традиции Грузия, Болгария и Украина. Гостем Ассамблеи станет Заслуженная артистка Украины Тисато Кикава – суперфиналистка телепроекта «Танцуют все - 4», – рассказала Бурдейная.

Председатель жюри – прима-балерина Национальной оперы Украины, заслуженная артистка Украины, Лауреат международных конкурсов Екатерина Повар.

В рамках проекта планируется показ выставки личных вещей и фото из архива семьи Скорульських. А после гала-концерта состоится пресс-конференция организаторов и гостей Ассамблеи.

«Соорганизатором конкурса является Житомирская облгосадминистрация. Ведь Ассамблея вошла в число победителей институтов гражданского общества и получила грант в размере 80 тыс. грн на реализацию проекта. Общий фонд конкурса – более 400 тыс. грн», - отмечают в ОГА.

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Справка УНИАН. Международная хореографическая ассамблея имени Натальи Скорульської посвященная 130-летию со дня рождения Михаила Скорульского – украинского композитора, пианиста, дирижера, педагога, заслуженного деятеля искусств Украины, кандидата искусствоведения, отца Натальи Скорульської.

Наталья Скорульська (7 ноября 1915 г., Житомир - 6 августа 1982, Киев ) — украинская артистка балета, балетмейстер, педагог, сценарист, заслуженная артистка УССР (1951). Мероприятие будет проходить при содействии Министерства культуры Украины, при поддержке Житомирской областной государственной администрации и Житомирского городского совета, а также общественной организации «Центр хореографического искусства им. Н. Скорульської».