Луценко про суд, милицию и газету 2000

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не намерен подавать в суд на газету “2000”, которая на своих страницах привела, по его убеждению, ложную информацию, дискредитирующую не только главу МВД, но в первую очередь оказывающую негативное влияние на деятельность украинской милиции в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил в интервью журналистам во время рабочего визита в Одессу.

“Я лично подавать на эту газету в суд не буду, потому что считаю ниже своего достоинства судиться с такой весьма грязной газетой, которая делает абсолютно очевидно политически заказные статьи, - подчеркнул министр.

В то же время он отметил, что, несмотря на свое позитивное отношение к СМИ и позитивное восприятие любой критики в адрес как руководства МВД, так и его отдельных сотрудников, он считает целесообразным, чтобы офицеры МВД обратились в суд в случае установления Генпрокуратурой Украины безосновательности обвинений со стороны газеты.

“Там, где идут серийные заказные вещи для того, чтобы опозорить не просто ЛУЦЕНКО, милицию в целом, - это просто недопустимо. И профессиональные офицеры, генералы должны дать этому юридическую оценку. Через суд, конечно”, - сказал глава МВД. “Они, с моей точки зрения, просто обязаны подать в суд сразу после того, как Генеральная прокуратура даст юридическую оценку этой публикации”, - добавил он.

Министр выразил уверенность, что сотрудники МВД смогут найти юридическую возможность “привлечь ее (газету – УНИАН) к ответственности за эту грубую клевету...”

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в ВР была создана ВСК для проверки фактов коррупции и злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных лиц Министерства внутренних дел Украины, которые изложены в статье «Другая милиция» газеты «2000» от 8 сентября 2006 года.

На время деятельности комиссии ВР рекомендует Кабмину отстранить министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО от выполнения служебных обязанностей. Срок деятельности комиссии – два месяца. Главой комиссии назначен народный депутат Владимир СИВКОВИЧ.