Луценко уволил начальника УБОП Одесской области

Сегодня министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, находясь в Одессе с рабочим визитом, уволил за неудовлетворительную работу начальника УБОП УМВД Украины в Одесской области Евгения КОРНЫШЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил в интервью журналистам.

“Я крайне не удовлетворен деятельностью УБОП” в этом регионе, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. По его информации, за 10 месяцев работы этого подразделения раскрыты всего лишь четыре дела в отношении организованных преступных групп, подозреваемых в совершении экономических преступлений. В то же время, как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, в области существуют достаточно много теневых схем в экономической деятельности.

“В связи с этим был сменен руководитель подразделения по борьбе с организованной преступностью”, - отметил министр, добавив, что на должность начальника УБОП Одесской области вместо уволенного Е.КОРНЫШЕВА назначен бывший руководитель УБОП в Николаевской области Борис ДЗЮБА.

Продолжая комментарий о деятельности этого спецподразделения МВД, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: “Я не удовлетворен наступательностью деятельности УБОП. Считаю, что он увлекся охраной контейнеров в портах”. По словам министра, для “охраны контейнеров” есть совсем другие подразделения, а у УБОПа должны быть совсем другие задачи.

“Если будет необходимо, то подразделение будет подвергнуто очередной переаттестации, если необходимо – будет распущено, если по результатам первого квартала оно не продемонстрирует результатов действия”, - отметил глава МВД Украины.