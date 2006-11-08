В Луцке люди массово выписываются из квартир, чтобы не платить за коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время заседания “круглого стола” на тему: «Регистрация граждан и ее влияние на социально-экономическую ситуацию», который состоялся в Луцком городском совете.

По данным, обнародованным на заседании, в Луцке уже в 15 тысячах квартир никто не прописан. Это создает дополнительные проблемы не только коммунальным службам, но и сфере здравоохранения, бюджет которой формируется в расчете на одно лицо. Медики утверждают, что оказывают помощь большему количеству больных, чем официально зарегистрировано в отделе гражданства и регистрации физических лиц Луцкого городского отдела милиции.

Представители коммунальных предприятий предложили требовать информацию от владельцев квартир о количестве жильцов, а также предоставить им возможность проводить начисления за потребленные услуги по количеству людей, которые фактически проживают в квартирах, а не только по количеству прописанных.