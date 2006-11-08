Янукович поручил Минюсту отпраздновать 30-летие Хельсинкской группы

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ образовать организационный комитет и обеспечить реализацию мероприятий, призванных на государственном уровне отметить 30-ю годовщину создания Украинской Общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кроме того, премьер-министром было дано поручение министру культуры и туризма Юрию БОГУЦКОМУ совместно с другими причастными министерствами и Киевской городской госадминистрацией решить вопрос об установлении в г. Киеве памятного знака, посвященного Украинской Общественной группе содействия выполнению Хельсинских соглашений, а также памятной доски на доме, где жил председатель Украинской Хельсинской группы Николай Руденко.

В соответствии с поручением главы правительству будет увеличено количество и размер пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, которые подвеглись преследованиям за правозащитную деятельность, оказана материальная помощь бывшим членам Украинской Общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений, улучшено их медицинское и социально-бытовое обслуживание.

В рамках отмечания 30-летия основания Украинской Хельсинской группы, во исполнение поручения В.ЯНУКОВИЧА в Украине будут проводиться „круглые столы” на тему „Украинская Хельсинская группа – пример борьбы за права человека для современников”, другие тематические мероприятия, призванные популяризировать общественно-политическую и правозащитную деятельность Украинской Общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений.

Вместе с тем премьер-министр Украины поручил Госкомтелерадио издать в связи с 30-летием Украинской Хельсинской группы научную и научно-популярную литературу, посвященную ее деятельности, и обеспечить поддержку издательской деятельности правозащитных организаций бывших репрессированных.

Украинская Хельсинская группа (УХГ) 9 ноября отмечает 30-летие со дня создания.