Щербаня в США арестовали по сфабрикованным документам

Американский адвокат экс-губернатора Сумской области Владимира Щербаня Хореа МОКАНУ заявляет, что его подзащитный был арестован в США на основании сфабрикованных документов – «красного уведомления» Интерпола и ордера на арест, выданного Сумским судом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Х.МОКАНУ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Красное уведомление» Интерпола представляет собой фальсификацию. В нем ложно утверждается, что господин ЩЕРБАНЬ является преступником. В действительности, господина ЩЕРБАНЯ никогда не признавали виновным ни в каких преступлениях», - сказал Х.МОКАНУ.

По его словам, в уведомлении Интерпола также ложно утверждается о существовании криминального досье на экс-губернатора Сумской области. «В действительности, господина ЩЕРБАНЯ никогда не осуждали ни за какие преступления. В нем также ложно утверждается, что Сумской суд издал ордер на арест 5 мая 2005 года и вынес приговор о 12 годах тюремного заключения. Сумской суд не издавал никакого ордера или приказа. Господина ЩЕРБАНЯ не приговаривали к 12 годам заключения», - подчеркнул адвокат.

«Эти документы и ложные обвинения представляют собой насмешку над американской системой правосудия. Нет сомнений в том, что между господином ЩЕРБАНЕМ и командой ЛУЦЕНКО-ЮЩЕНКО присутствуют политические трения. Но попытки использовать американскую систему правосудия в целях достижения своих политических целей посредством предоставления сфабрикованных документов и ложной информации – недопустимы», - подчеркнул Х.МОКАНУ.

Вместе с тем, адвокат не ответил на вопрос, уведомляла ли адвокатская команда В.ЩЕРБАНЯ Центральный офис Интерпола в Лионе о фальсифицированных документах.

«К сожалению, Национальные бюро Интерпола не полностью подчиняются офису в Лионе. И очень часто случается так, что Национальное бюро в какой-либо стране издает уведомления на основе непроверенной, искаженной или неправильной информации. Такие случаи бывают в России, Казахстане, Киргизии…», - добавил украинский адвокат В.ЩЕРБАНЯ Денис ТРИФОНОВ.

За несколько минут до встречи адвокатской команды В.ЩЕРБАНЯ с представителями СМИ среди журналистов была распространена стенограмма пресс-конференции, которую впоследствии зачитывали все адвокаты. Х.МОКАНУ уточнил, что текст стенограммы был подготовлен заранее каждым адвокатом. В стенограмме была представлена информация на английском и русском языках.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.