Балогу оптимизм Януковича не радует

Секретариат Президента Украины обеспокоен слишком оптимистичными макроэкономическими показателями проекта госбюджета на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге для СМИ руководитель Главной службы социально-экономической политики Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

Согласно информации А.ШЛАПАКА, расчеты, проведенные Секретариатом, международными финансовыми организациями и независимыми экспертами сходятся на том, что ВВП в 2007 году не достигнет прогнозируемых правительством 6,5%, составив вместо этого 4,2–4,5%. «Мы еще раз призываем правительство внимательно оценить составляющие такого роста и подумать над тем, не слишком ли оптимистично мы смотрим в год будущий что касается показателя ВВП», – цитирует А.ШЛАПАКА пресс-служба Президента Украины.

О «тревожной тенденции» свидетельствует и прогнозируемый дефицит бюджета в следующем году на уровне 2,55%. По мнению А.ШЛАПАКА, это не только приведет к росту внутреннего и внешнего долга государства, но и вызовет желание политических сил, которые влияют на формирование бюджета, увеличить часть его расходов за счет дефицита. Президент убежден, что максимальный уровень дефицита, который позволит сбалансировать бюджет в следующем году, – 2%.

Также принципиальным для Секретариата Президента является то, что проект государственного бюджета предусматривает слишком большие полномочия правительства относительно ручного распределения значительной части ресурсов и, в первую очередь, это касается инвестиционной активности правительства, а также инвестиционных проектов в регионах.

А.ШЛАПАК отметил, что проектом госбюджета возвращается старый механизм, но несколько изменяется формулировка, в соответствии с которой средства будут выделяться по предложениям народных депутатов. По его словам, правильнее было бы оставить норму, что это должна решать Верховная Рада. «Мы настаиваем на том, чтобы, как это делалось в предыдущие годы, эти проекты были положены на стол в Бюджетный комитет Верховной Рады, и затем парламент, а не кто-то другой, должен принимать решение, будем ли мы в будущем году финансировать тот или другой инвестиционный проект на территории», – сказал А.ШЛАПАК.

Что касается инвестиционной активности правительства, Президент еще раз отмечает, что оптимальное использование ресурсов будет происходить при помощи контроля государственных банков. «По нашему мнению, нужно выйти на увеличение уставных капиталов государственных банков с поручением им финансировать в дальнейшем те проекты, которые государство считает инвестиционно важными. В противном случае, мы рискуем вернуться к временам, когда правительство фактически выступало прямым кредитором, и ничего хорошего из этого не получилось», – сказал А.ШЛАПАК.

Также А.ШЛАПАК раскритиковал предоставление правительству права выдачи государственных гарантий. Он считает, что это колоссальный риск для бюджета. «Мы, как государство, доказали, к огромному сожалению, свою несостоятельность выступать прямым кредитором в течение последних лет, и я не понимаю, откуда уверенность у правительства, что сегодня это ему удастся сделать лучше, чем предыдущим правительствам», - сказал он.

Кроме того, А.ШЛАПАК отметил, что Секретариат Президента тревожит ситуация с налоговыми новшествами. Он призвал прекратить практику нарушения Бюджетного кодекса, который запрещает вносить изменения в налоговое законодательство после 15 августа, то есть за полгода до нового бюджетного года. Он считает эти правила суровыми, но правильными.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект государственного бюджета на 2007 год.

6 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Кабинету Министров с просьбой доработать государственный бюджет на 2007 год, учтя ряд предложений главы государства. В противном случае он будет вынужден наложить вето на закон о бюджете.

31 октября парламент принял проект госбюджета на 2007 год в первом чтении.