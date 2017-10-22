Митинги под Радой: активистам разрешили забрать аппаратуру из заблокированного автомобиля

Участники акции протеста возле Верховной Рады Украины пронесли звукоусилительную технику после многочасового блокировки полицией авто с аппаратурой.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас эту технику уже начинают устанавливать возле сцены на площади Конституции.

Как заявил журналистам народный депутат Украины и член "Движения новых сил" Михаила Саакашвили Юрий Деревянко, звукоусилительную технику организаторы планировали пронести еще вчера, 21 октября.

"Это было еще вчера. Одно звуковое оборудование было вывезено отсюда и мы просили, чтобы нам дали возможность завезти другое звуковое оборудование. Полиция сказала, что не может это сделать, потому что рабочий день. Но будет 22.00, рабочий день закончится и вечером вы спокойно можете это сделать. Наступило 22.00, нас обманули грубо. Сказали, что уже 22.00 и все руководство разъехалось. Надо ждать 8 утра", - заявил он.

Однако, по словам народного депутата, митингующим не позволяли пронести аппаратуру и с 8 утра сегодня.

"Мы приехали сегодня в 8 утра, они сказали, у нас нет никаких команд", - сказал Деревянко.

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Как отметил народный депутат, необходимость установления звукоусилительной техники организаторы акции прописали в заявке.

"У нас есть официальные документы, которые мы давали еще 17 числа, о том, что здесь будет происходить мирное мероприятие и для обеспечения организации мирного мероприятия нужна сцена, нужен звук. Это все в заявке в Киевской городской государственной администрации", - заявил Деревянко.

По его информации, после столкновений с полицией, которая не пропускала авто с аппаратурой, никто из митингующих не пострадал.

Вместе с тем Юрий Деревянко подчеркнул, что после столкновений полиция все же позволила пропустить технику.

"Когда все мы с людьми пришли, были даже небольшие стычки. Слава Богу, все обошлось и в конце концов, я так понимаю, что на Банковой видимо, потому что такие глупые указания только с Банковой могут поступать - нарушать грубо закон - были разблокированы", - сказал Деревянко.

Сейчас на площади Конституции и в палаточном городке на улице Грушевского находится до 100 человек.

Также митингующие на площади Конституции с кондитерских изделий корпорации "Roshen" создали надпись "Петя жуй".

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители заблокировали автомобиль со звукоусилительной аппаратурой участников акции под ВР.

Возле Верховной Рады 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

В субботу, 21 октября, участники акции провели так называемое вече, во время которого объявили ультиматум президенту Украины. Они требовали в течение 5 дней внести в парламент законопроекты об импичменте президенту и об Антикоррупционном суде.