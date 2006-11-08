«Райффайзенбанк Украина» изменил название на венгерское

АКБ «Райффайзенбанк Украина» изменил название на ЗАО «ОТП Банк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

В частности, указывается, что 7 ноября 2006 года Национальный банк Украины в Государственном реестре банков осуществил запись о регистрации новой редакции устава ЗАО «ОТП Банк» в связи с изменением названия банка с АКБ «Райффайзенбанк Украина» на ЗАО «ОТП Банк".

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2006 года на собрании акционеров АКБ «Райффайзенбанк Украина» было принято решение о смене названия банка на Акционерный коммерческий банк «ОТП Банк».

Ранее, 1 июня 2006 года, было подписано соглашение о продаже 100% акций «Райффайзенбанк Украина» венгерскому OTP Bank Plc. Разрешение Антимонопольного комитета Украины на эту сделку было получено 15 августа т.г. Разрешение Комиссии НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков на приобретение 100% уставного капитала АКБ «Райффайзенбанк Украина» получено 2 октября 2006 года.

OTP Bank Plc. - универсальный банк, который вместе с другими финансовыми компаниями Группы (лизинговые, факторинговые, по управлению активами, пенсионные фонды) представляет собой финансовую Группу на венгерском банковском рынке, участниками которого являются более 30 финансовых учреждений. Доля рынка OTP Bank Plc., по состоянию на 30 июня 2006 года, составила 23,5% по размеру консолидированных активов. Банк имеет дочерние банки в Болгарии, Хорватии, Черногории, Румынии, России, Сербии, Словакии и Украине.

ОТР Bank был основан в 1949 году как государственный сберегательный и коммерческий банк. В 1995-1999 годах банк был приватизирован. 100% акций OTP Bank Plc. находятся в свободном обращении на Будапештской фондовой бирже, а его глобальные депозитарные расписки (GDR) котируются на фондовых биржах Люксембурга и Лондона. По состоянию на 30 июня 2006 года, более 70% акций находилось в собственности иностранных институционных инвесторов. Правительство Венгрии владеет «золотой акцией» банка.