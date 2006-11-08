Кабмин принял изменения к бюджету-2006

Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании принял проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Мы приняли решение об изменениях к бюджету 2006 года и предусмотрели увеличение объемов финансирования, но, условно говоря, - это преодоление дефицита бюджета», - сказал премьер.

Он не предоставил никаких деталей, отметив лишь, что правительство предлагает парламенту усовершенствовать бюджет 2006 года с целью сохранения его социальной направленности.

«Мы все социальные выплаты обязаны выполнить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр обещает в 2007 году не отменять никаких льгот.

«Никаких льгот никто ни у кого, ни у чернобыльцев, ни в других малозащищенных слоев населения отнимать не будет», - подчеркнул премьер.