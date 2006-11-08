Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

9 ноября на территории Украины будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в западных областях пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

10-11 ноября сохранится облачная погода с прояснениями. 10 ноября в Украине местами пройдет небольшой дождь; 11 ноября без существенных осадков, лишь ночью в западных, северных и центральных областях местами ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 10 ноября в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура 10 ноября ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, на юге до 11°; 11 ноября в Украине в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 0-5° тепла; в Крыму 10 ноября ночью 3-8°, днем 7-12° тепла, 11 ноября ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

12 ноября в западных, северных, большинстве центральных областей, 13 ноября на большей части территории Украины ожидается дождь и мокрый снег. Температура ночью 12 ноября 2-8° мороза, в Крыму, а 13 ноября в Украине от 3° мороза до 4° тепла; днем от 1° мороза до 5° тепла, на крайнем юге до 9° тепла.

В г. Киеве и области 9 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°; по области ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

10-11 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. 10 ноября местами небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. 11 ноября ночью местами пройдет небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем 11 ноября без существенных осадков; снижение температуры на протяжении суток до 2° мороза - 3° тепла. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 10 ноября местами порывы 15-20 м/с.

12-13 ноября временами пройдет дождь и мокрый снег, лишь ночью 12 ноября без существенных осадков. Температура ночью 12 ноября 2-7° мороза, 13 ноября от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла.