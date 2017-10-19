Резниченко: Днепропетровскую ОГА признали лидером по работе с Prozorro

Днепропетровская область в 2017 году стала лучшей в стране по работе в системе электронных закупок Prozorro.

Результаты интегрального мониторинга по открытым данным обнародовала общественная организация «Громадський контроль», сообщает пресс-служба Днепр ОГА.





«Инициатива Президента Петра Порошенко по введению прозрачной электронной системы государственных закупок позволила сломать коррупцию, десятилетиями существовавшую в этой сфере. Днепропетровская область первой из регионов Украины перешла к использованию Prozorro еще в августе 2015 года. Сейчас Днепр ОГА – лидер по работе с системой, а каждый десятый зарегистрированный в Prozorro предприниматель – сДнепропетровщины», - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

С первых дней использования Prozorro в госадминистрацииуделяли большое внимание обучению работе с платформой. «Мы приглашали лучших экспертов, которые проводили консультации для предпринимателей и госслужащих. И это принесло результат: за два года работы в Prozorroпредприниматели заработали в системе е-закупок почти 50 млрд грн по всей стране», - проинформировал Валентин Резниченко.

Согласно данным мониторинга ОО «Громадській контроль», Днепропетровская область возглавляет рейтинг наиболее активного использования Prozorro среди регионов Украины. В лучшую пятерку также вошли Винницкая, Тернопольская, Черниговская и Житомирская области. Среди аутсайдеров оказались Черновицкая, Херсонская, Ивано-Франковская, Полтавская и Закарпатская ОГА.

Рейтинг учитывает данные нескольких ключевых показателей. Первый отображает соотношение конкурентных и неконкурентных допороговых закупок. Общественные активисты подчеркивают, что этот показатель демонстрирует желание ОГА добровольно размещать в системе допороговые закупки. По результатам мониторинга лидером признана Днепропетровская обладминистрация.

Днепр ОГА также стала лидером по успешно завершенным торгам и вошла в топ-3 по средней цене одного тендера. В ОО «Громадський контроль» уточняют, что этот показатель отражает желание обладминистраций добровольно передавать на прозрачные тендеры мелкие закупки.

«На примере Днепропетровской области мы видим эффективность Prozorro. Прозрачные механизмы торгов позволяют получать товары и услуги за наименьшую цену, экономя средства, которые потом идут на строительство школ, дорог, больниц. Для предпринимателей прозрачные закупки открывают возможность честно конкурировать, развивать бизнес и как следствие – платить налоги», - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Ранее Днепропетровскую обладминистрацию признали одним из лидеров использования системы Prozorro среди государственных органов. По количеству успешных торгов в денежном измерении лучшей в Украине стала Киевская ОГА. Днепропетровская ОГА заняла второе место, обогнав Министерство инфраструктуры и другие госорганы.