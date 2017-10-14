В Житомире почтили погибших защитников Украины

В Житомире около 100 человек почтили погибших защитников Украины. Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия состоялись на Смолянском кладбище.

В мероприятиях приняли участие представители органов власти и общественности, военнослужащие Житомирского гарнизона, бывшие участники АТО, члены семей погибших на Донбассе героев, волонтеры.

Руководство города, общественность Житомира, родные и побратимы похороненных здесь, на Смолянском кладбище, военнослужащих, почтили минутой молчания память о погибших.

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Представители духовенства провели заупокойную молитву, после чего состоялось торжественное возложение цветов к могилам, где похоронены военнослужащие.

По данным пресс-службы Житомирского городского совета, по состоянию на 1 октября этого года в Житомире на учете специализированного формирования «Центр социальной помощи участникам АТО и их семьям» находится 2 тыс. 426 участников АТО, среди них - 114 инвалидов войны. В 1 тыс 806 семьях участников АТО воспитывается 2 тыс. 187 детей. В Житомире на сегодня проживает 49 семей погибших участников АТО.