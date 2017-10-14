В Одессе почтили память погибших защитников Украины. Как передает корреспондент УНИАН, более 300 человек пришли на молебен, прошедший в сквере Небесной Сотни, возле мемориального знака воинам Одессы и Одесской области, погибшим в зоне АТО.

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В числе собравшихся – председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, областной прокурор Олег Жученко, депутаты Одесского областного совета, представители командования Военно-морских сил Украины и Южного оперативного командования, духовенства, общественных и ветеранских организаций, военнослужащие, родственники погибших и др.

Церемония началась с минуты молчания. После молебна люди возложили цветы к подножию мемориального знака, многие становились на колени. Прозвучал Государственный Гимн Украины, а также оружейные залпы в честь павших героев. Представители различных родов войск прошли маршем.

Также в сквере Небесной Сотни развернута экспозиция: стенды с фотографиями и информацией о погибших за независимость и целостность Украины, фрагменты снарядов, покореженных от взрывов автомобилей и прочие вещи, доставленные из зоны проведения антитеррористической операции. Перед молебном также состоялось торжественное возложение цветов к монументу Тарасу Шевченко, расположенного в одноименном парке культуры и отдыха.