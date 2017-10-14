Православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», история праздника связанна с чудесным событием, которое произошло в Х веке в Константинополе во Влахернской церкви, в которой хранилась Риза и Покров (омофор) Божией Матери. Эти святыни были перенесены сюда в V из Палестины.

В один из воскресных дней, 14 октября (по новому стилю), во время богослужения святой Андрей, Христа ради юродивый, увидел в храме Божию Матерь. Царица Небесная, в сопровождении ангелов и святых, шла по воздуху, озаренная неземным светом. Святой Андрей, среди сопровождающих, узнал Иоанна Предтечу и апостола Иоанна Богослова.

Богородица, став на колени, начала молиться. Затем Она подошла к Святому Престолу, где продолжила молитву. После чего Она сняла со Своей головы Покров, который сиял, словно солнце, и покрыла им людей, молящихся в храме.

Возле святого Андрея находился его ученик – блаженный Епифаний. Он также видел чудесное явление Пресвятой Богородицы.

На Святой Горе Афон в этот день отмечает панигир Свято-Пантелеймонов монастырь. В афонской этой обители дважды, в 1862 и 1863 годах произошли чудесные явления Пресвятой Девы, подобные тому, которые видел святой Андрей во Влахерне.

Также в этот день мощи святых покровителей монастыря – великомученика Пантелеимона и Силуана Афонского переносят в соборную церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В день праздника Покрова Божией Матери православные христиане молится Царице Небесной, чтобы Она покрыла и благословила всех Своим Покровом и не оставляла в молитвах.