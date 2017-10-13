Японская художница рисует украинскую войну в стиле японских комиксов манга (видео)

Художница Нацумэ рисует украинскую войну в стиле японских комиксов манга. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Японская художница Нацумэ впервые за границей, и именно в Украине. Ей 25 лет, и она рисует нашу войну в стиле японских комиксов манга. ТСН сегодня познакомила художницу с реальным украинским героем, который подарил ей тубус от ручного гранатомета, чтобы рисунки было удобнее носить.

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Сама художница изображает украинских воинов милыми и добрыми, с большими глазами.

Завтра в Нацумэ презентация выставки, а организаторы пообещали подарить ей вышиванку.

Ее работы обещают скоро развесить по всей стране на билл-бордах.