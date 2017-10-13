В Украине создадут центр ЮНЕСКО на базе Малой академии наук

Такое решение было единогласно принято на заседании Исполнительного Совета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который проходит в Париже, сообщили "ДС" в пресс-службе Малой академии наук.

Президент МАН Станислав Довгий назвал это решение историческим, поскольку впервые в Украине на базе молодежного научного центра будет создан Центр с таким высоким статусом.

"Это признание успехов нашей Академии и научно-образовательного потенциала нашего государства. Получение этого статуса позволит нам значительно повысить качество работы с творческими детьми и предоставит широкие возможности для обмена опытом и внедрения новых стандартов в научном образовании", - подчеркнул он.

Значительную поддержку в процессе сотрудничества с ЮНЕСКО предоставил стратегический партнер МАН - международная коммуникационная платформа Европейская академия наук EUROJAS.

Член официальной делегации Украины, директор EUROJAS Евгений Кудрявец так высказался об этом событии: "Кажется, что это простой информационный повод, но если проанализировать, то это - результат пятнадцати лет плодотворной работы организации, признание полученных результатов, пять лет непрерывного диалога и сотрудничества с ЮНЕСКО, десятки проектов, тысячи подготовленных педагогов, сотни тысяч успешных детей. С 2018 года новые вызовы и обязанности перед Украиной и миром - уже под эгидой ЮНЕСКО".

Среди других положительных моментов получения нового статуса - финансирование ЮНЕСКО некоторых проектов Академии, защищенность со стороны государства, которое будет уделять больше внимания научному образованию, расширение контактов между научными центрами под эгидой ЮНЕСКО.

Малая академия наук пять лет назад впервые организовала неделю молодых изобретателей во Франции. Это вызвало большой интерес многих французских и международных организаций, в частности представителей ЮНЕСКО. В дальнейшем МАН активно участвовала в целом ряде проектов ЮНЕСКО.

В прошлом году МАН получила предложение от Генерального директора ЮНЕСКО создать на базе МАН Центр ЮНЕСКО 2 категории. Около года соответствующие подразделения ЮНЕСКО изучали деятельность МАН, в том числе произошло несколько инспекционных поездок представителей ЮНЕСКО в Украину с целью изучения институциональной способности Академии. По результатам инспекции ответственный представитель ЮНЕСКО Жан-Поль Абьяга подготовил положительные выводы, которые были представлены в докладе на 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, проходившей в апреле - мае 2017

4 июля Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения между правительством Украины и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании на базе Национального центра "Малая академия наук Украины" центр 2 категории ЮНЕСКО и уполномочил Министра образования и науки Украины его подписать.

Заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец заметил: "Такое решение - это важный шаг для Украины, который демонстрирует признание уровня украинского образования и науки, помогает нам делиться опытом с миром, получать новые результаты и обеспечивать рост украинского государства".

Процедура подписания Соглашения состоится в декабре 2017 - январе 2018 после завершения 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая утвердит решение 202-й сессии Исполнительного Совета.