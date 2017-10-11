Центр Киева парализовали 10-балльные пробки

На дорогах Киева вечером в среду, 11 октября, образовались 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервисов Google.

Из-за возникших заторов движение было парализовано в центре столицы.

В пробке стоят также Набережное шоссе и основные транспортные артерии на Левом берегу.

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Судя по данным сервисов Google, на дорогах города произошли многочисленные ДТП.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве сегодня произошла перегрузка троллейбуса из-за большого количества пассажиров. В него зашло столько людей, что он просто "сел" днищем на дорогу