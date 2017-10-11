Готовность к зиме: авось пронесет

«Сегодня Украина на 100% технически готова. Это в первую очередь социальные объекты, жилой сектор и самое главное – котельные». Этот месседж в последнее время вице-премьер Зубко, курирующий в правительстве жилищно-коммунальную сферу, повторял так часто, что было трудно не поверить.

Конечно, были сомнения. Каждый год отечественные чиновники заявляют о 100% готовности к зиме, только лютая как-то всегда врасплох заставала. Порой удивляюсь: почему чиновники заявляют только о 100%, а не 120%? Вообще можно было бы заявлять и 150% готовности к зиме! Убедительно и звучит красиво.

Хотя как говорят: сколько не говорили «халва» - слаще во рту не станет. Так и с подготовкой ЖКХ к зиме. А тут еще глава набсовета «Киевэнерго» Иван Плачков сделал шокирующее заявление: оказывается, около 50% жилищного фонда столицы не готовы к отопительному сезону.

Каждый год отечественные чиновники заявляют о 100% готовности к зиме, только лютая как-то всегда врасплох заставала. Порой удивляюсь: почему чиновники заявляют только о 100%, а не 120%?

Честно, думал, что пронесет. Что мой дом не входит в когорту неподготовленных. Но не тут-то было. Пару дней назад на дверях моего подъезда появилось такое себе обычное объявление, где черным по белому написано: многоэтажный дом, расположенный в Оболонском районе столицы не готов к приему тепла. А все потому, что управляющая компания не заключила с «Киевэнерго» соответствующий акт (см. на фото).

Но самое интересное – в подписанном «Киевэнерго» объявлении содержится призыв к жильцам: они должны обратится в ЖЭК и заставить его подписать с «Киевэнерго» акт готовности дома к отопительному сезону.

А чего, правильный призыв. Лучше заранее побеспокоить ЖЭК, чем потом перекрывать улицу из-за отсутствия тепла, как это сделали жильцы соседнего дома в ноябре 2014 года.

Хотя тут возникает вопрос – каким образом можно заставить ЖЭК подписать Акт готовности? Поскандалить? Чем-то напугать? И все-таки перекрыть улицы на часок-другой?

Около 50% жилищного фонда столицы не готовы к отопительному сезону

Может на этот вопрос ответят в главной управляющей компании Оболонского района, расположенной по улице Северной, 22? Все-таки, как говорила одна известная киногероиня, у нас управдом – друг человека. Звоню туда. Но ни один телефон «друга человека» не отвечает. Как будто все пошли лестничные площадки убирать или окна мыть. На сайте компании, конечно, можно много интересной информации узнать, особенно о жизненном и творческом пути руководителя Людмилы Сагайдак. Но зачем мне это?

С горем пополам удалось выйти на начальника жилищного-коммунального хозяйства Оболонского района Галину Пилипенко, которая немного меня успокоила. Говорит, дом же в коммунальной собственности, поэтому к приему теплоносителя автоматически готов (как это?!!). А что касается объявления – так его ошибочно повесили. Перепутали. Обычно, наводящие ужас на жильцов объявления должны были повесить на дома, в которых созданы ОСМД. Чтобы припугнуть их.

Ну, ок – объявление ошибочно повесили. А как же окопы возле дома? Летом никто из «Киевэнерго» не рыл и ничего не ремонтировал, а как только холодом запахло, так сразу горы песка появились. Хотя целое лето теплой воды не было, а в подъезде висело объявление – ударными темпами идет ремонт теплотрассы…

И кстати, нынче вся Оболонь в окопах. Как сообщила Пилипенко, в районе не закрыто около 300 случаев прорыва труб холодной и горячей воды.

Но возможная задержка с включением тепла – это еще полбеды. Оказывается, дому катастрофически не хватает электроэнергетических мощностей. Ведь из-за длительного отсутствия горячей воды и высокой ее стоимости люди начали массово ставить бойлера. И сеть уже не выдерживает. А что будет, если из-за отсутствия тепла, все начнут массово включать отопительные приборы?

Куда уходят платежи за квартиру, тем более что с лета в Киеве квартплата повышена в 2 раза, а ремонт в доме отродясь не делался?

Так знаете в чем проблема? Если пропадет электроэнергия, на ее подключение уйдет в лучшем случае пять часов. А то вообще придется сидеть без электричества сутки.

А все потому, что весь Оболонский район покрывает одна аварийная бригада в составе одного электрика и водителя.

«А чего вы хотите, у меня минимальная зарплата 3200 гривень. Никто не хочет идти», - пожаловался мне электрик во время восстановления подачи электроэнергии в доме. «И нас только двое, на весь район».

В связи с этим, у меня вопрос к реформаторам – куда уходят платежи за квартиру, тем более что с лета в Киеве квартплата повышена в 2 раза, а ремонт в доме отродясь не делался?

И второй вопрос – что делать и куда бежать в случае аварийных ситуаций? В ЖЭК не дозвонится. Глава района тоже не на связи. В «Контактный центр Киева жаловаться бесполезно» - мэра Кличко чиновничья рать все равно не боится. (Не то, что при Черновецком. Тогда районные чиновнки реагировали буквально через 15 минут после жалобы на прямую линию столицы.)

Наверное, остается надеяться – авось пронесет и Армагеддона не случится. Все-таки к зиме на 100% готовы. Да и мэр Кличко пообещал – 16 октября в Киеве начнется подача тепла в дома.

Николай Бабич