В учениях НАТО в Грузии примут участие украинские офицеры

Пять офицеров Вооруженных Сил Украины примут участие в учениях НАТО в Грузии.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

“В этих учениях будут принимать участие пять украинских штабных офицеров. Они отбудут в Грузию ближе к 11 мая, когда, собственно, начнется активная фаза учений”, - сообщил офицер Управления пресс-службы Минобороны Константин САДИЛОВ.

Он уточнил, что украинские военнослужащие отбывают в Грузию как военный штабной персонал, без оружия, и потому решения Верховной Рады для такого формата участия в учениях не нужно.

Как сообщалось, сегодня, 6 мая, в Грузии начинаются учения НАТО Cooperative Lancer/Cooperative Longbow-2009", которые проводятся в рамках программы Альянса "Партнерство во имя мира".

Ожидается, что в учениях примет участие больше тысячи военнослужащих из около 15 стран-членов и партнеров НАТО.