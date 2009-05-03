В Черкасской области в реке Золотоношке массово гибнет рыба

Вчера Государственной экологической инспекцией в районе села Чеховка Чернобаевского района Черкасской области в реке Золотоношка была выявлена массовая гибель рыбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, предварительной причиной этого является попадание в водоем недоочищенных сточных вод из очистительных сооружений ОАО „Веста” города Золотоноша.

Водозаборы для жизнеобеспечения населения на данной реке отсутствуют.

Взяты пробы воды для проведения лабораторных исследований на предмет наличия вредных веществ.

Ущерб, нанесенный окружающей среде, уточняется. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.